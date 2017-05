BVG will auch in Linienbussen täglich kontrollieren lassen

In Berliner Linienbussen soll es vom 1. November an Ticket-Kontrolleure geben. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) suchen derzeit in einer europaweiten Ausschreibung ein Unternehmen, das diese Aufgabe übernimmt. Laut Ausschreibung soll auf "hochfrequentierten Linien" sowie an "Schwerpunkten" kontrolliert werden - jeden Tag von 12 Uhr bis 20:30 Uhr. Der "Tagesspiegel" berichtete am Samstag von den Plänen.