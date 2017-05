Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sind am Mittwochmittag für rund 40 Minuten die Anzeigetafeln ausgefallen. Grund sei eine Störung im Netzwerk, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz rbb|24.



Betroffen waren nach rbb-Informationen auch Computer in der Verwaltung und in Verkaufsstellen. Reetz bestätigte, dass an Verkaufsstellen der BVG keine Tickets verkauft werden konnten.



Die BVG-Sprecherin betonte aber, Bahnen und Busse seien weiter gefahren. Auch die Ticketautomaten seien von der Störung nicht betroffen gewesen.