Nach Vorfällen in der Innenstadt - Alkoholverbot an Cottbuser Brennpunkten gilt ab Juni

26.05.17 | 14:53 Uhr

Vor wenigen Tagen erst hat es Oberbürgermeister Holger Kelch angekündigt, ab Juni soll es bereits gelten: das Alkoholverbot an bestimmten Plätzen in der Cottbuser Innenstadt. Grund für die Maßnahme sind teils gewalttätige Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen.



Das stellenweise Alkoholverbot in der Cottbuser Innenstadt kommt – ab dem 1. Juni wird es an bestimmten Brennpunkten gelten, wie der Ordnungsdezernent der Stadt, Thomas Bergner (CDU), am Freitag ankündigte. Am Stadthallenvorplatz, dem angrenzenden Bereich Puschkinpark und der Puschkinpromenade sowie rund um das Staatstheater darf dann kein Alkohol mehr öffentlich konsumiert werden. Die Regelung sei zunächst unbefristet, hieß es weiter. Nach einer gewissen Zeit wolle man prüfen, ob sich die Lage entspannt. Die Polizei hat zugleich ihre Streifen-Einsatzkräfte in den Abend- und frühen Nachtstunden aufgestockt, wie Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke erläuterte.

Videoüberwachung, Streetworker - und kein W-Lan mehr

Zudem soll es an einigen Stellen in Kürze eine Videoüberwachung geben, wie es weiter hieß. Die Stadt schickt parallel Streetworker in die Bereiche. Vor der Stadthalle soll es kein freies WLAN mehr geben, um dort die Ballung der Gruppen zu entzerren. Die Kommune habe auch im Puschkinpark einen drastischen Rückschnitt der Pflanzen veranlasst, um alle Winkel besser einsehen zu können. Immer wieder kommt es in der Cottbuser Innenstadt, besonders auf dem Stadthallenvorplatz, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Laut Polizeipräsident Mörke wurden seit Jahresbeginn 35 Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt Kriminalität in Cottbus rückläufig

Die Auseinandersetzungen entbrennen zumeist abends. An den Brennpunkten treffen mehrere Gruppen aufeinander: Trinkermilieu, Drogenszene, Jugendliche, rechte Szene und Zugewanderte. In der vergangenen Zeit kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Mörke erklärte, dass - wenn nötig - Platzverweise und Aufenthaltsverbote aufgesprochen und Täter in Gewahrsahm genommen würden. Mörke betonte aber auch am Freitag, dass bezogen auf die gesamte Kriminalität in der Stadt die Zahlen rückläufig seien. Von Jahresanfang bis Ende April habe es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 20 Prozent weniger Straftaten gegeben. Auch die politisch motivierte Kriminalität sei um 60 Prozent rückläufig gewesen.

