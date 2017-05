Wie die Polizei nun mitteilte, wurden am Donnerstagabend wieder verstärkte Kontrollen durchgeführt. 51 Personen, darunter 26 Deutsche, 25 Syrer, ein Afghane und ein Pakistani, wurden des Platzes verwiesen, dabei seien drei von ihnen in Gewahrsam genommen worden, da sie sich nicht an den Platzverweis gehalten hätten. Gegen den Mann aus Pakistan sei zudem ein einmonatiges Aufenthaltsverbot ausgesprochen worden. Er sei in der Vergangenheit mehrfach mit Straftaten aufgefallen.

Darüber hinaus meldet die Polizei, dass eine 12-Jährige aufgegriffen worden sei, die als vermisst gemeldet worden war. Auch zwei gestohlen gemeldete Fahrräder seien sichergestellt worden.