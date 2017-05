Nach der Messerstecherei am vergangen Wochenende in Cottbus sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Das sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Cottbus, Petra Hertwig, am Mittwoch auf rbb-Nachfrage. Die Jugendlichen hätten in ihrer Vernehmung angegeben, selbst angegriffen worden zu sein. Am vergangenen Samstagabend hat es in der Cottbuser Innenstadt eine Auseinandersetzung von Teilnehmern einer Junggesellenabschiedsparty mit jugendlichen Ausländern gegeben. Fünf Männer mussten mit Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden, keiner von ihnen war den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt.

Immer wieder kommt es in der Cottbuser Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, oft ist dabei Alkohol im Spiel. Die Stadt will deshalb in Teilen der Innenstadt ein Alkoholverbot erlassen. Den Plänen zufolge soll das Alkoholverbot auf dem Stadthallenvorplatz, in der Puschkinpromenade samt Park und Stadtmauer, am Teehäuschen sowie auch auf dem Schillerplatz gelten.

Die Stadt will zudem mit weiteren Maßnahmen Gewaltvorfälle in der Innenstadt vermeiden. So sollen hier Streetworker eingesetzt werden. Der Stadthallenvorplatz soll nachts besser beleuchtet werden, die Möglichkeiten zur Videoüberwachung werden geprüft. Zudem will die Stadt den WLAN-Hotspot abschalten lassen, dazu wurde den Angaben zufolge bereits Kontakt mit dem Betreiber aufgenommen.