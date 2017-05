Ein schwarz gekleideter und vermummter Mann hat mit einer schwarzen Fahne mit arabischen Zeichen in der Cottbuser Innenstadt für Irritationen gesorgt. Passanten alarmierten am Donnerstag die Polizei, weil der Mann auf dem Altmarkt und in der Fußgängerzone umherlief, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" darüber berichtet.



Es handelte sich laut Polizei um einen 38 Jahre alten Deutschen aus Cottbus. Beamte hätten den Mann noch in der Innenstadt gestellt, er habe dann die Vermummung abgenommen. Laut Polizei äußerte er sich nicht dazu, warum er so umherlief. Angegriffen oder angesprochen habe er niemanden, hieß es.



Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sagte: "Das ist weder ein Streich noch eine Kunstaktion, sondern schändlich und kriminell. In dieser Situation die Cottbuserinnen und Cottbuser und Gäste der Stadt derart in Angst und Schrecken zu versetzen, ist nicht hinnehmbar."