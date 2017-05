Cottbus will Alkohol in der Innenstadt verbieten

Rangeleien seit Wochen auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz, eine Messerstecherei am Wochenende in der Nähe des Staatstheaters: Um solchen Vorfälle in Zukunft vorzubeugen, plant die Stadt ein Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt. Das Verbot soll schnellstmöglich erlassen werden, Oberbürgermeister Kelch habe dafür am Montag die notwendigen Vorbereitungen veranlasst, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Den Plänen zufolge soll das Alkoholverbot auf dem Stadthallenvorplatz, in der Puschkinpromenade samt Park und Stadtmauer, am Teehäuschen sowie auch auf dem Schillerplatz gelten.

Die Stadt will zudem mit weiteren Maßnahmen Gewaltvorfälle in der Innenstadt vermeiden. So sollen hier Streetworker eingesetzt werden. Der Stadthallenvorplatz soll nachts besser beleuchtet werden, die Möglichkeiten zur Videoüberwachung werden geprüft. Zudem will die Stadt den W-Lan-Hotspot abschalten lassen, dazu wurde den Angaben zufolge bereits Kontakt mit dem Betreiber aufgenommen.

Immer wieder kommt es in der Cottbuser Innenstadt, besonders auf dem Stadthallenvorplatz, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Nach Informationen des rbb gibt es beispielsweise zwischen einheimischen Trinkern und Migranten heftige Konflikte. Der Polizei fallen nach eigenen Angaben rund 50 Personen immer wieder auf. Die Auseinandersetzungen entbrennen zumeist abends. Zuletzt gab es am Wochenende mehrere Verletzte, als zwei Männergruppen aneinandergerieten. Die Polizei führt seit einiger Zeit verstärkt Kontrollen in der Innenstadt durch.