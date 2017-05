Hintergrund ist seine wohl unfreiwilligen Wortschöpfung "covfefe", über die die Welt inzwischen herzlich lacht. Der Tweet von Donald Trump mit Tippfehlern sorgt für Spekulationen, was er seinen 31 Millionen Followern eigentlich sagen wollte. "Despite the constant negative press covfefe" (deutsch: Trotz der dauernden negativen Presse covfefe), heißt es in dem kurz nach Mitternacht (Ortszeit/US-Ostküste) am Mittwoch geposteten Tweet im Kurznachrichtendienst Twitter. Nach dem Nicht-Wort "covfefe" scheint der Tweet mitten im Satz abzubrechen.