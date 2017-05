Charité will menschliche Überreste an Namibia zurückgeben

Zehn Schädel, fünf Skelette und ein Schulterblatt will die Berliner Charité an Namibia zurückgeben. Die menschlichen Überreste waren im Zuge der deutschen Kolonialzeit aus dem Gebiet des heutigen Namibias nach Berlin gelangt. Es ist bereits die dritte Rückgabe dieser Art.

Die Berliner Charité will menschliche Überreste von "16 Individuen" an Namibia zurückgeben. Dies hat Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU angekündigt.



Er erläuterte, dass die Übergabe von zehn Schädeln, fünf Skeletten und einem Schulterblatt geplant sei, die derzeit in der Charité gelagert würden. Ein genauer Übergabetermin stehe noch nicht fest. Zunächst müssten, so Lederer, noch Einzelheiten des Transports geklärt werden. Nach Protesten von Opferorganisationen hatte die Charité bereits 2011 und 2014 menschliche Überreste an Namibia zurückgegeben. Auch nach Argentinien, Paraguay und Australien wurden Skelette oder Teile davon zurückgeschickt. "Die Charité führt verstärkt seit 2008 einen Dialog mit Herkunftsgesellschaften und/oder politischen Vertretungen der Herkunftsstaaten über die Rückgabe von sogenannten Menschlichen Überresten (Human Remains). Im Rahmen des 2011 begonnenen Rückgabeverfahrens aus den vorhandenen anthropologischen Präparatesammlungen steht eine dritte Übergabe an die Botschaft von Namibia in Deutschland an", so Lederer in seiner Antwort.