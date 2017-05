Rund zwei Monate nach einem brutalen Angriff auf zwei Männer in einem Berliner S-Bahnhof hat die Polizei drei mutmaßliche Täter verhaftet. Weitere drei junge Männer sind ebenfalls verdächtig, gegen sie wird ermittelt. Gegen drei von ihnen gebe es keinen Haftbefehl, da sie zwar an der Tat, jedoch "nicht an der massiven Gewaltausübung" beteiligt gewesen sein sollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag dem rbb. Die sechs Männer seien zwischen 17 und 23 Jahre alt und als Intensivtäter bekannt. Zu den diversen Delikten, wegen derer sie polizeibekannt seien, zählten etwa schwere Körperverletzungen, schwere Diebstähle sowie Nötigung, teilte die Behörde rbb|24 mit. Die Verdächtigen sollen Asylbewerber aus Syrien sein.

Die Polizei durchsuchte zudem sechs Wohnungen und Zimmer in Pensionen in Neukölln, Wilmersdorf, Wedding, Tempelhof, Lichtenberg und Kreuzberg. Sie sicherte Spuren und Beweise. Einige der mutmaßlichen Täter lebten in Pensionen, die als Unterkünfte für Flüchtlinge dienen.