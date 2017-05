In Brandenburg startet in der nächsten Woche wieder die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Das teilte das Umweltministerium mit. Zum einen würden Hubschrauber ein Insektizid versprühen; darüber hinaus würden zum ersten Mal an Waldwegen auch spezielle Geräte eingesetzt, die das Mittel von unten in die Baumkronen bringen.



Verteilt wird das Insektenvernichtungsmittel zunächst auf einer Fläche von 62 Hektar im Havelland und in Ostprignitz-Ruppin. Die Einsätze sollen etwa eine Woche dauern. Nach Ministeriumsangaben wird auch in diesem Jahr wieder das Mittel "Dipel ES" eingesetzt. Dies sei auch für Kleingärten und für den Ökolandbau zugelassen.



Es gelten aber Sicherheitsmaßnahmen für die Anwohner: Während die Hubschrauber unterwegs sind und zwölf Stunden danach dürfen Menschen die betroffenen Waldgebiete nicht betreten. Anschließend ist es drei Wochen lang verboten, dort Beeren oder Pilze zu sammeln.



In den letzten Jahren trat der Eichenprozessionsspinner vor allem im Nordwesten Brandenburgs auf. Im letzten Jahr kostete die Bekämpfung mehr als 700.000 Euro.