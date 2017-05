In der Vergangenheit gab es berlinweit mehrfach Einbrüche in Bürgerämter. Ein Zusammenhang ist noch unklar. Eine Woche zuvor, am 15. April 2017, hatten Einbrecher versucht, in das Bürgeramt am Hohenzollerndamm in Charlottenburg-Wilmersdorf einzudringen. Zwei der drei mutmaßlichen Täter wurden vor Ort gefasst. Am 4. und 6. August 2016 waren Diebe im Bürgeramt Wedding in der Osloer Straße über ein Fenster eingebrochen und hatten mehr als 100 Ausweisdokumente, darunter Kinderreisepässe, vorläufige Personalausweise und Parkvignetten für Anwohner, entwendet.