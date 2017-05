Kamel flieht aus Zirkus in Döllingen

Polizeieinsatz in Brandenburg

Sowohl Polizisten als auch die Besitzer des Kamels machten sich auf die Suche. Letztlich musste die Polizei aber nicht mehr eingreifen; die Zirkusmitarbeiter hatten das Tier bereits eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht, der momentan in Döllingen (Elbe-Elster) gastiert.

Vielleicht hatte das Tier es mit dem Wanderzirkus etwas zu wörtlich genommen: Am Dienstag haben Zirkusmitarbeiter im brandenburgischen Döllingen unweit von Elsterwerda die Polizei gerufen, nachdem ihnen ein Kamel entwischt war. Das teilte das Polizeipräsidium in Cottbus mit. Das Tier soll zwischen Döllingen und Plessa unterwegs gewesen sein.

Etwa zur gleichen Zeit wurde die Polizei zu einem weiteren tierischen Einsatz gerufen. Ein Autofahrer meldete, dass zwischen Dreska und Hohenleipisch ein Nandu unterwegs sei. Der südamerikanische Laufvogel soll gefährlich nah an einer Straße gestanden haben.

Laut Polizeibericht überzeugten ihn die Beamten, doch lieber Abstand zu halten. Soll heißen: Sie verscheuchten den Laufvogel. Die Polizei vermutet, dass die flugunfähigen Vögel nun auch im Elbe-Elster-Land sesshaft sind. Nandus leben in Deutschland etwa auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo Bauern jüngst die Erlaubnis erhielten, die Eier der Nandus zu zerstören. Die Laufvögel haben in Deutschland keine natürlichen Feinde und sollen den Bauern Ernteausfälle verursachen.