Robert Berlin Sonntag, 28.05.2017 | 19:51 Uhr

Ich als Anwohner bin genervt von der Presse Darstellung keiner berichtet drüber was man in der Rigaer Straße seit über einen Jahr für einen Stress hat! Nur der Gang zum Bäcker und man könnte ohne Grund kontrolliert werden!



Für mich ist es ein ganz einfacher Fakt was hier abgeht die Leute die nicht gewollt sind sollen weg aus den Kiez!

Die Politik ist endlich mal gefragt cg Gruppe muss in der Rigaer Straße 71-73. Gezungen werden Wohnungen für gering verdiener zu bauen wir brauchen bezahlbare Wohnungen in der Stadt genau das selbe gilt gegenüber für das Lidl Gelände wo ein Hotel entstehen soll!

Die Polizei die hier angesetzt wird kann wo anderes auch eingesetzt werden und sinnvoller!



Nächster Punkt ist wieso in der Rigaer Str Situationen eskalieren wenn es bei der Polizei Beamte gibt die nicht deeskalieren sondern eskalieren! Danke für die tolle Bericht Erstattung! Super Presse