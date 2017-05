Am Mittwoch entschied das Berliner Kammergericht: Die Eltern haben keinen Anspruch auf den Zugang zum Account ihres verstorbenen Kindes. Damit stellten sich die Richter in zweiter Instanz gegen das erste Urteil des Landgerichts von 2015.

Ursprünglich hatte die Mutter die Zugangsdaten zum Account ihrer Tochter sogar, so war es abgesprochen, als die damals 14-Jährige ihre Eltern um Erlaubnis für ein Profil in dem sozialen Netzwerk bat. Nachdem aber die Jugendliche in einem Berliner U-Bahnhof von einer U-Bahn erfasst wurde und kurz darauf starb, wies ein befreundeter Nutzer Facebook auf deren Tod hin - woraufhin ihr Account in den sogenannten Gedenkzustand versetzt worden war. Damit war er für die Eltern gesperrt - niemand kann sich bei einem solchen Konto anmelden.

Der US-Konzern argumentiert dabei vor allem mit Datenschutz: Würden die Eltern die Chat-Nachrichten der verstorbenen Tochter lesen, wären davon auch die Chatpartner betroffen - diese Nutzer hätten mit der 15-Jährigen in der Annahme gechattet, dass ihre Nachrichten privat blieben. "Wir bemühen uns darum, eine Lösung zu finden, die der Familie hilft und gleichzeitig die Privatsphäre Dritter, die möglicherweise betroffen sind, schützt", kommentierte am Mittwoch ein Facebook-Sprecher das Gerichtsurteil.

Das Kammergericht ließ offen, ob die Eltern als Erben in den Vertrag eingerückt seien, den die verstorbene Tochter mit Facebook geschlossen hatte. Grundsätzlich sei es zwar möglich, in den Vertrag einzutreten und passive Leserechte zu erhalten. In den von Facebook gestellten Nutzungsbedingungen sei nicht geregelt, ob Rechte aus dem Vertrag im Fall des Tods des Nutzers auf seine Erben übergehen könnten.