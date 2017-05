Im juristischen Streit um ein virtuelles Erbe bei Facebook will das Berliner Kammergericht voraussichtlich am 30. Mai eine Entscheidung verkünden. Dem Gericht sei bislang keine Einigung der Parteien bekannt, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Experten zufolge ist es das erste Verfahren in Deutschland, das sich mit der Vererbbarkeit eines Facebook-Kontos beschäftigt.