Rund zwei Monate nach dem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Alexanderplatz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das sagte Polizeisprecherin Kerstin Ismer am Dienstagvormittag dem rbb.

Nach Zeugenhinweisen sei ein 20 Jahre alter Mann am Montagabend in Kreuzberg festgenommen worden, sagte sie. Am Dienstag solle der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Berliner Polizei hatte am Montag mit einem Videoausschnitt nach möglichen Zeugen gesucht.