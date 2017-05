Manwé Neuenhagen Dienstag, 16.05.2017 | 22:06 Uhr

Guten Abend Herr Gutmensch,

wir halten bitte mal fest, dass hier ein MENSCH von 7 Leuten ANGEZÜNDET wurde. Ich formuliere das so, da für mich das aus humanitären Gesichtspunkten noch für diesen Fall sehr positiv klingt und 2. das für mich unerheblich ist, welcher Migrationshintergrund hier gegeben ist. Wie anfangs erwähnt, finde ich solch eine Tat bestialisch. Und dafür 2 Wochen Jugendarrest? Auch wenn er dies nicht selbst war. Er hat trotzdem nichts dagegen unternommen. Was ist das für ein Zeichen?!

Weil die Justiz unfähig ist?

Gesetzesgrundlagen und Strafmassnahmen sind vorhanden. Warum verhängen Richter diese nicht. Was wäre, wenn Sie, ihr Vater oder ihr Opa dies wäre?

Sie sitzen wahrscheinlich in ihrer sozialabgefederten Matte und antworten: mir oder meinen Angehörigen passiert so was nicht. Aber was sagen SIE dem Menschen, der hier angezündet wurde.

Die haben's nicht so gemeint?