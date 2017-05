Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Sonntag ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr in Berlin-Niederschönhausen umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall auf der Grabbeallee leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Beifahrer ging zur Kontrolle mit, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte.



Das Löschfahrzeug war auf dem Weg zu einem Brand in Pankow, als es aus bisher ungeklärten Gründen in einer scharfen Linkskurve umkippte. Gegen 14 Uhr konnte das Fahrzeug wieder "auf die Räder gestellt" werden, sagte der Sprecher.