Nachdem ein Sicherheitsmitarbeiter in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Weißensee mit einem Messer bedroht wurde, fahndet die Polizei nach einem 34-jährigen Syrer. Der Tatverdächtige sei auf der Flucht, sagte einen Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll der 34-Jährige gegen 14.30 Uhr zunächst einen 27 Jahre alten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Flüchtlingsunterkunft in den Schwitzkasten genommen und ihn mit einem Messer bedroht haben.



Ein 24-jähriger Zeuge haben dem Angreifer das Messer abnehmen können, sei dabei aber durch Schnitte leicht am Arm verletzt worden. Der Security-Mitarbeiter konnte sich daraufhin befreien.