justice Berlin Mittwoch, 17.05.2017 | 13:28 Uhr

Wie schauts mit informationeller Selbstbestimmung, den Rechten aus dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) und dem Zivilpakt des Schülers aus? Vermutlich wird das VG die verfassungskonforme Auslegung des Völkerrechts aus Versehen ignoriert haben, sodass das Urteil nach meiner Meinung zudem wegen Diskriminierung (Alter) begründeten Anlass gibt, den nationalen bzw. internationalen Rechtsweg weiter zu beschreiten. Ein wenig mehr Empathie bei der Rechtssprechung könnte nicht schaden...