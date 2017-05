Audio: radioBerlin 88,9 | 26.05.2017 | Dirk Behrendt (Grüne) zu Giftködern

Getötete Hunde in Reinickendorf - "Hundeköder mit Gift sind auch für Kinder gefährlich"

26.05.17 | 14:43 Uhr

In den vergangenen Tagen sind sieben Hunde durch Giftköder am Tegeler See getötet worden. Berlins Justizsenator warnt jetzt eindringlich nicht nur Hundehalter, sondern auch Eltern vor der Gefährlichkeit solcher Köder. Denn was Hunde tötet, ist auch für Menschen gefährlich.



Die Berliner Justizverwaltung warnt Hundebesitzer und Eltern kleiner Kinder vor etwaigen in der Natur ausgelegten Giftködern. In diesem Frühling seien bereits mehrere Hunde verendet, nachdem sie Lockmittel auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen gefressen hätten, teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit.

"Das ist tierquälerisch", sagt der Justizsenator

"Jetzt haben wir am Tegeler See einen Vorfall, wo gleich sieben Hunde zu Tode gekommen sind", konkretisierte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) im rbb. Er beklagte, dass die Giftstoffe, die zum Beispiel in Fleischstücken versteckt sein könnten, auch gefährlich für Kinder sein könnten. "Wer Giftköder auslegt, bedroht damit nicht nur Leib und Leben von Hunden", so der Justizsenator in einer Erklärung. "Ich kann nur an diejenigen, die das machen, appellieren: Lassen Sie das! Das ist tierquälerisch", sagte Behrendt im rbb. Außerdem sei es, insbesondere wenn die Tiere sehr leiden, eine Straftat "und wird auch so behandelt", so Behrendt weiter. Der Berliner Polizei liegen derzeit vier Strafanzeigen aus Tegel vor. Ingesamt fünf Hunde sollen hiernach vergiftet worden sein, vier davon seien gestorben, einer habe gerettet werden können, sagte Pressesprecher Martin Halweg rbb|24. Hinweise auf die Köder oder die Köder selbst hat die Polizei bislang nicht finden können. Bei einem der Tiere sei eine Obduktion angeordnet worden, das Ergebnis stehe aber auch noch aus, ebenso wie die Ergebnisse zweier aus dem Tegeler See entnommener Wasserproben.

Schwierige Ermittlungen für die Polizei

Halweg betonte, die Einsatzkräfte im zuständigen Abschnitt seien informiert und sensibilsiert. Sie hielten "im Rahmen ihrer Streifetätigkeit" in dieser Gegend Ausschau nach verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Vorkommnissen. Die Ermittlungen der Polizei seien sehr schwierig, sagte Justizsenator Behrendt, da die Giftköder auch nachts ausgelegt werden könnten. "Da ist es ganz schwierig, mal jemanden zu erwischen." Halweg sagte, es sei jetzt besonders wichtig, dass Hundebesitzer ihre Tiere angeleint lassen und sie nichts, das herumliegt, fressen würden. Berlins Tierschutzbeauftragter Horst Spielmann erklärte, wenn Hundebesitzer Auffälligkeiten an ihrem Tier entdecken, sollten sie "unverzüglich einen Tierarzt oder die bekannten Kleintierkliniken aufsuchen oder mit dem tierärztlichen Notdienst Kontakt aufnehmen".

Vorfälle mit Giftködern gibt es immer wieder

In den vergangenen Jahren hat es in Berlin immer wieder Vorfälle mit Giftködern gegeben. Da es bisher an den "unterschiedlichsten Ecken der Stadt" vorgekommen sei, sieht der Justizsenator in den jetzigen Vorfällen keine Serie. "Wir vermuten, dass das einzelne sind, die das immer wieder machen". Im Giftköderatlas des Berliner Senats wurden innerhalb eines Jahres 27 nachgewiesene Funde veröffentlicht.