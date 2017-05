Wegen eines Messerangriffs auf Mitarbeiter in der Sozialbehörde von Berlin-Neukölln ist am Montag ein psychisch kranker Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der 57-jährige wird nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, entschied das Landgericht Berlin.

Der Angriff ereignete sich im September 2016 im Rathaus Neukölln an der Karl-Marx-Straße.



Dem Urteil zufolge wollte der Täter seine zuständige Sachbearbeiterin in der Sozialbehörde durch einen Stich in den Hals töten - mit der Begründung, dass sie keine Deutsche sei und mit ihrem verhalten Deutsche schädige. Einem Kollegen, der der Frau zu Hilfe kam, stach der Mann in die Brust. Zudem griff er auf der Flucht zwei Mitarbeiter eines Wachdiensts an.



Dem zuvor zwangsgeräumten Obdachlosen war vor der Gewalttat in der Behörde ein Zimmer in einem Wohnheim zugewiesen worden. Dort fühlte er sich aber durch den Lärm von Flüchtlingskindern gestört und wollte von seiner Sachbearbeiterin eine neue Unterkunft.

