Harald Berlin Dienstag, 30.05.2017 | 21:47 Uhr

Handys in der JVA.

Also wenn ich diesen Bericht schon lese wird mir schlecht. Wie schreibt man eine Situation, die die JVA überhaupt nicht im Griff hat, schön.

IN der JVA gibt es heutzutage Problemlos Drogen, Handys und richtigen Alkohol. Und diese Sachen kommen selbstverständlich über Bedienstete und Besucher in die JVA rein. Aber der große Teil kommt ausschließlich über die Fremdfirmen in die JVA rein. Mir persönlich ist es live bekannt, wie ein Lieferant für einen Betrieb regelmäßig Inhaftierte mit ihren Wünschen versorgt haben. Und damit das auch klappt schauen die Bediensteten sogar weg. Warum ?

Ganz einfach. Haben die Inhaftierten ihre Drogen und ihre Handys, sind sie ruhig und pflegeleicht. Man brauch sich also nicht um sie kümmern und hat dadurch weniger Arbeit.