Brand in Berlin-Köpenick - Erneut muss sich ein Mieter durch Fenstersprung retten

05.05.17 | 07:47 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick hat sich am späten Donnerstagabend ein Mann mit einem Sprung aus dem Fenster retten müssen. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich in Prenzlauer Berg ein ähnlicher Fall ereignet.

Mit einem Sprung aus dem zweiten Stock hat sich ein Mann in Berlin-Köpenick vor einem Hausbrand gerettet. Er und mindestens zwei weitere Bewohner kamen am späten Donnerstagabend mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte. "Der Brand war so heftig, dass es einen Durchbrand durch den Boden in den dritten Stock gegeben hat", sagte Feuerwehrsprecher Bernd Bruckmoser dem rbb. "Die Person aus dem zweiten Stock ist schon vor unserem Eintreffen aus dem Fenster gesprungen - sie wurde dann von uns rettungsdienstlich versorgt."



Rund 70 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand war aus bisher ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Das Haus ist nun einsturzgefährdet. Um neue Unterkünfte für die Bewohner kümmert sich das zuständige Bezirksamt.



Prenzlauer Berg: Frau schwer verletzt

Erst am Donnerstagvormittag hatte sich in Prenzlauer Berg ein fast identisches Szenario abgespielt: Dort sprang ebenfalls eine Frau aus dem zweiten Stock, weil ihre Wohnung in Flammen stand. Nach rbb-Informationen hatte sie sich bereits schwere Brandverletzungen zugezogen, bei dem Aufprall zog sie sich weitere Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Marzahn gebracht. Sendung: Inforadio, 05.05.2017, 7.00 Uhr