Lange war der Mai kühl und grau - aber am letzten Wochenende zeigt der Wonnemonat, dass er seinen Beinamen verdient. Hoch Walrita bringt Sonne satt und mehr als 30 Grad in die Region. Auch nächste Woche bleibt es bei sommerlichen Temperaturen.

Einen "ersten Anflug von Hochsommer" verspricht Metereologe Friedrich Föst vom Wetterdienst Meteogroup den Berlinern und Brandenburgern für das kommende Wochenende: "Wir bekommen Temperaturen am oberen Ende dessen, was zu dieser Zeit im Jahr möglich ist", sagte er am Freitag rbb|24. Am Sonntag sei in Wittenberge und Perleberg mit bis zu 33 Grad zu rechnen, in Berlin mit bis zu 32 Grad.

Dazu gibt es Sonne satt: 15 beziehungsweise 16 Sonnenstunden pro Tag stehen am Wochenende bevor. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist mit um die fünf Prozent äußerst gering.