Stoßstange an Stoßstange schieben sich tausende Lkw täglich über die Autobahnen. Sicherheitsabstand? Oftmals Fehlanzeige. Nun hat die Polizei genau gemessen - von oben. Erstmals setzte sie bei der Autobahnkontrolle auf Hubschrauber und erwischte so einige.

Per Hubschrauber will die Brandenburger Polizei drängelnden Lkw-Fahrern auf die Schliche kommen. Getestet haben die Beamten die neue Methode am Donnerstag auf der A12 zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder). In den sechs Stunden des Pilotversuchs wurden insgesamt 91 Fahrzeuge überprüft - 35 von ihnen hatten zu geringen Abstand.

Aus der Luft prüften die Beamten im Helikopter, ob Lkw-Fahrer die geforderten Mindestabstände zu anderen Lkws einhalten. Drängler wurden durch die Hubschrauberbesatzung an Polizeistreifen am Boden gemeldet. Die Kollegen nahmen dann Verfolgung auf. Laut Polizei wurden auf diese Weise 21 Abstandsverstöße festgestellt. Insgesamt seien bei der Aktion 35 solcher Verstöße festgestellt worden.

Bei den kontrollierten Fahrzeigen seien neben den Abstandsverstößen weitere Ordnungswidrigkeiten ans Licht gekommen. Ladung sei nicht richtig gesichert, Lenk- und Ruhezeiten nicht richtig eingehalten worden. Zudem seien einige Fahrer nicht angeschnallt gewesen oder hätten telefoniert.