Sechs Hunde sind offenbar binnen weniger Tage nach Spaziergängen am Tegeler See in Berlin gestorben. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, seien bisher zwei Anzeigen wegen Vergiftungen bei der Polizei eingegangen.



Die Polizei habe vor Ort alles abgesucht, aber nichts gefunden, zitiert das Blatt einen Polizeisprecher. Die Initiative "Giftköderalarm Berlin" berichtete bereits am Montag auf ihrer Facebookseite von den Fällen. "Wir stehen in Kontakt mit einer Tierarztpraxis vor Ort, die in den letzten 3 Tagen mehrere Hunde wegen Vergiftungserscheinungen behandelt hat, die alle in direkter Ufernähe waren", schreibt die Initiative. Die Hunde hätten jedoch nicht mehr gerettet werden können.