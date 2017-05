Sollten jetzt die neuen Impf-Touren erfolgreich sein, könnte das Modell ausgeweitet werden, hieß es. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) kann sich den Einsatz des Impfbusses auch zum regulären Infektionsschutz vorstellen, weil es in Berlin immer wieder Ausbrüche von Krankheiten gibt, denen man mit Impfungen vorbeugen könnte. "Das wären gezielte Maßnahmen, um die Menschen in ihrem Alltag zu erreichen, aufzuklären und auf Wunsch auch gleich zu impfen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Einsätze des Impfbusses seien zum Beispiel auch an Einkaufszentren oder vor Clubs denkbar. Kolat sprach sich klar gegen eine Impflicht aus, was etwa Kinderärzte schon länger fordern.

Insbesondere das hochansteckende Masern-Virus hat in Berlin immer wieder leichtes Spiel. Gerade jungen Leuten, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden, fehlt oft die zweite Masernimpfung, weil diese damals nicht vorgesehen war. Manche haben auch gar keinen Impfschutz.



Weil es sich zumeist um grundsätzlich gesunde Menschen ohne regelmäßigen Arztkontakt handelt, fallen solche Lücken in der Regel nicht auf. Experten zufolge sind die Betroffenen meistens auch keine Impfgegner, sondern sie denken schlicht nicht daran.



Infizieren sie sich mit Masern, kann das insbesondere für Säuglinge gefährlich werden, die erst ab dem 9. Lebensmonat geimpft werden können. Bei ihnen ist die Gefahr tödlicher Masern-Spätfolgen besonders hoch. Das Virus verbreitet sich über kleine Speicheltröpfchen über die Luft und ist so ansteckend, dass nahezu jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem Erkrankten selbst auf eine Distanz mehrerer Meter zur Ansteckung führt. In diesem Jahr sind in Berlin bisher mehr als 30 Masernfälle registriert worden. Einen besonders großen Ausbruch mit mehr als 1.200 Erkrankten und einem Todesfall gab es 2015.