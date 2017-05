Ein offener Brief zum Kindertag - Warum Sie Geschenke für Ihre Kinder besorgen könnten

Was tut der Osten da schon wieder? Am 1. Juni wird in den neuen Bundesländern in Schulen und Kitas fast überall der Internationale Kindertag gefeiert. Also seien Sie gewappnet. Ihre Kinder könnten Geschenke erwarten!

Liebe Eltern, sollten Sie aus dem Westen Deutschlands nach Berlin und Brandenburg zugezogen und in den alten Bundesländern sozialisiert worden sein, dann kennen Sie wahrscheinlich den Internationalen Kindertag am 1. Juni nicht. Klingelt da was? - In der DDR und vielen anderen sozialistischen Ländern wurde das Kind an diesem Tag groß gefeiert mit Sackhüpfen, Stuhltanz (Reise nach Jerusalem) und natürlich, auch mit Geschenken.

Von all unsern Kammeeeraden ...

Wenn Ihnen das nicht klar ist, brauchen Sie dringend Nachhilfe oder das Familienglück droht am Donnerstag in Terror umzuschlagen. Was also müssen Sie wissen für das Gespräch mit der Horterzieherin oder dem eigenen Nachwuchs?



Der Kindertag wurde 1950 in Anlehnung an die "Genfer Weltkonferenz für das Wohlergehen des Kindes" vom August 1925 als Feiertag eingeführt. Bis zum Ende der DDR war er das Hohefest der Präpubertären und aller anderen noch nicht Entwachsenen.



Immer bereit!

Lehrer, Eltern und Erzieher pusteten reihenweise Luftballons auf, was in etwa so einfach war wie einen LKW-Reifen mit einer Luftpumpe aufzublasen. Überall hingen Wimpelketten in seltsamen Farben und die größeren Schüler bekamen Geschichten über die armen Kinder Afrikas übergeholfen. Ein kleiner Trompeter hier, ein trotziges Thälmann-Lied dort.



Vorbei? Nun ja, die Attribute haben sich geändert, das Land ist im Orkus gelandet, aber der Kindertag behauptet sich trotzig als Teil der Ost-DNA.



Sollten Sie in den ehemaligen Ostbezirken Berlins oder in Brandenburg wohnen, wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Sie am Donnerstagnachmittag gefragt werden, warum Sie ihrem Nachwuchs kein Geschenk gemacht haben.



"Ja", werden Sie womöglich einwenden, "Kindertag ist doch im September". Damit haben Sie zwar auch Recht, ernten aber nicht nur das Entsetzen des Nachwuches, sondern auch den verächtlichen Augenaufschlag der Klassenlehrerin.

Immer einen Tick früher

Es stimmt, dass der Weltkindertag am 20. September begangen wird, aber eben vor allem in den alten Bundesländern. Er wurde 1954 durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen, also endlos lange vier Jahre später, und sollte, ebenso wie der Internationale Kindertag am 1. Juni, auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen.



Diesen Aufrufen sind bis heute 145 Staaten gefolgt. Einen international einheitlichen Termin gibt es aber nicht. Jeder Staat macht es nach eigenen Vorstellungen: West-Deutschland eben traditionell am 20. September. Und Ostdeutschland noch traditioneller ein halbes Jahr früher.

Kinder in Deutschland kommen somit gleich zwei Mal im Jahr in den Genuss eines Kindertages. Und Sie, liebe Eltern, sind nun gerüstet und können sich überlegen, ob Sie dem Druck standhalten wollen oder lieber doch noch schnell ein Geschenk besorgen. Mit herzlichen Grüßen Ihre rbb|24 Redaktion

