Seit 25 Jahren läuft "Täter Opfer Polizei" im rbb Fernsehen. Zum Geburtstag gibt's ein neues Studio mit mehr Sendezeit. Moderator Uwe Madel erzählt, warum viele Kollegen die Sendung so lange machen und was ihm die Auszeichnung "Ehrenkommissar" gebracht hat.

Uwe Madel : Neu ist, dass wir jetzt zweimal pro Woche senden – Mittwoch 21 Uhr und Sonntag 19 Uhr. Wir haben an dem Mittwochabend noch mehr Fläche für noch mehr Präventions- und Hintergrundgeschichten. Zum ersten Mal können wir mit Ermittlern direkt im Studio sprechen. Der Sonntag bleibt unser Fahndungssonntag, unser Fahndungsmagazin. Wir werden aber versuchen, beide Sendungen zu verknüpfen. Es ist ja oft so, dass wir nach den Fahndungsbeiträgen Hinweise bekommen, dann kann man schon vier Tage später Reaktionen zeigen. Wir werden außerdem immer einen "Cold Case" haben – einen Kriminalfall, der schon sehr lange her ist, wo aber die Ermittler weiter hoffen, dass es gelingen wird, den Fall zu klären. Wir wollen auch öfter mit versteckter Kamera arbeiten und schauen, wie sich Menschen verhalten, wenn sie zum Beispiel Zeugen eines Fahrraddiebstahls werden. Greifen Sie ein? Gehen die Leute vorbei? Und wenn man eingreift: Wie macht man es richtig? Das wollen wir auch mit anderen Themenfeldern weiter untersuchen.

rbb|24: Das beliebte Kriminalmagazin "Täter Opfer Polizei" ist von nun an mittwochs um 21 Uhr im rbb-Fernsehen zu sehen. Was ist alles neu?

Ich habe mich gefreut, dass am Ende doch mehr Menschen eingegriffen haben als ich vorher vermutet hatte. Das Aha-Erlebnis war vermittelt über den Sicherheitsexperten. Er sagte: "Auch wenn man sich einmischt und sagt: 'Stopp, hier wird ein Fahrrad gestohlen!', sollte man trotzdem einen Sicherheitsabstand wahren, weil der Täter, wenn er zum Beispiel mit einem Bolzenschneider unterwegs ist, eine gefährliche Tatwaffe in der Hand hat." Da nicht den Helden spielen, sondern aus sicherer Entfernung die Polizei rufen, das beobachten und sich nicht selbst in Gefahr bringen.

Das Wichtige ist natürlich, dem Einbrecher die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Der Einbrecher ist eigentlich ein faules Wesen, der will möglichst wenig Widerstand haben. Wenn er merkt, da ist ein Haus gesichert – durch sichere Fenster, Türen, die Kellerfenster mit einem kleinen Gitter versehen, einbruchshemmendes Glas, Alarmanlage – dann wird er sich den Nächsten suchen. Manche Leute sagen: "Ich war noch nicht betroffen, mir wird das nicht passieren" – und scheuen die Beschäftigung mit dem Thema. Dann fängt das Nachdenken immer erst an, wenn die Einbrecher schon mal im Haus waren. Unser Rat: Eher handeln, bevor man Opfer eines Einbruchs wird. Und sich am besten von Experten beraten lassen. Die eigene Wohnung oder das Haus auf Schwachstellen untersuchen lassen und die dann abstellen. Man muss keinen Hochsicherheitstrakt bauen, aber so ein paar einbruchshemmende Dinge helfen da schon.

"Einbruch" wird am Mittwoch ein wichtiges Thema in der Sendung sein. Welche Tipps haben Sie denn da für die Zuschauer?

Ich glaube, dass die Zuschauer uns abnehmen, dass wir das, was wir berichten, auch ernst meinen. Dass es uns nicht darum geht, mit Polizei Quote zu machen, sondern dass wir Fahndungsfälle vorstellen, weil wir wirklich hoffen und davon ausgehen, dass sie mithilfe der Zuschauer geklärt werden. Daraus resultiert eine Form von Sachlichkeit in der Darstellung, die die Zuschauer sehr annehmen. Die auch von der Polizei geschätzt wird. Wenn man einmal erlebt hat, wie ein Fahndungsfall geklärt werden konnte, wie eine Familie wieder Gewissheit hat über das Schicksal eines Angehörigen, wie ein vermisster Mensch wiedergefunden werden konnte aufgrund der eigenen Arbeit und mithilfe der Zuschauer, dann ist das etwas, was einen sehr befriedigt. Deswegen sind auch viele Kollegen so lange dabei, weil das eine Form von nachhaltiger journalistischer Arbeit mit einem tiefen Sinn und einer großen Befriedigung ist.

Ich fand kurios, dass Fernsehfahndung nicht nur den direkten Effekt hat – Zuschauer erkennen jemanden und informieren die Polizei – sondern auch indirekte Effekte. Wie eine Bande von Tankstellenräubern in Brandenburg gefasst werden konnte, weil sie sich selbst in der Sendung gesehen haben. Sie haben den Beitrag gedownloadet und ihn an Freunde verschickt. Und jemand aus dem Freundeskreis hat die Polizei informiert. Wir haben auch eine relativ hohe Stammzuschauerschaft unter Verbrechern. Mitunter verändern die ihre Art und Weise, wie sie Verbrechen begehen aufgrund der Darstellung in der Sendung. So eine Veränderung hat auch dazu geführt, dass Täter gefasst werden konnten, weil sie plötzlich Fehler begangen haben.

Highlights sind immer die Fahndungsfälle, und das waren sehr, sehr viele Fälle, die mithilfe der Zuschauer geklärt werden konnten. Ich erinnere mich an die Verhaftung eines vorbestraften Serienmörders, der in Berlin in über 17 Fällen alte Frauen und Männer ausgeraubt hat, auch zwei umgebracht, brutalst misshandelt. Der hat eine EC-Karte eingesetzt, da gab es ein Bild, das konnten wir ausstrahlen, und der ist aufgrund des Bildes gefasst worden.

Von Anfang an waren Sie mit dabei, seit der ersten Sendung am 29. Mai 1992. Was sind Ihre Highlights in 25 Jahren "Täter Opfer Polizei"?

Mein Lieblingsfall ist der, bei dem aufgrund einer Fahndung zwei Fälle geklärt werden konnten. Da ist, glaube ich, ein Audi A6 gestohlen worden, der hat noch Tankbetrug begangen. Deswegen gab es ein Fahndungsfoto von dem Wagen und von dem Verdächtigen. Das haben wir ausgestrahlt und am nächsten Tag meldete sich ein Mann bei der Polizei in Potsdam und hat gesagt: "Ich bin‘s." Aber er war es gar nicht. Er hatte auch ein Auto gestohlen, aber das war ein anderes Auto. Der Mann, nach dem wir suchten, ist später auch noch gefasst worden. Insofern sind mit einer Fahndung zwei Taten aufgeklärt worden. Ein kurioser Höhepunkt.

Ich habe das natürlich auch stellvertretend für die Kollegen entgegengenommen. Das ist mir persönlich eine sehr wichtige Auszeichnung, weil sie von denen kommt, über deren Arbeit wir berichten. Und das zeigt, dass sie das, was wir tun, wertschätzen. Ich glaube, Polizisten und Sicherheitsbehörden unterscheiden ganz gut: Wer berichtet fair und sachlich, wer will nur Quote machen. Diese Auszeichnung ist ein Zeichen der Anerkennung, dass wir als diejenigen gesehen werden, die das ernst meinen. Aber ich habe keine Vorteile dadurch, ich werde genauso bei jeder Verkehrskontrolle angehalten.

Gerade bei diesen alten Fällen ist es so, dass immer die Hoffnung besteht, dass die Täter doch noch gefasst werden. Das ist immer nochmal die Chance auf neue Hinweise und auch auf eine Botschaft an den Täter: "Pass auf, das ist nicht vergessen, Mord verjährt nicht." Mitunter kann das auch ein Anstoß sein, dass bei dem Täter Prozesse ablaufen, die ihn dazu bringen, sich doch der Verantwortung zu stellen.

Am Mittwoch wird das der Fall Kirsten Sahling sein. Das ist eine Frau aus Berlin, die 2009 im Spandauer Forst erstochen worden ist. Das Rätselhafte an dem Fall ist, dass es offenbar eine Zufallstat war, weil der Täter zuvor eine andere Frau verfolgt hatte und dann auf sie umgeschwenkt ist. Es gibt eigentlich ganz gute Fahndungsansätze; er ist sogar auf einem sehr verschwommenen Video gefilmt worden. Aber er ist bisher wie vom Erdboden verschluckt.

45 Minuten aktuelle Fahndungen, Prävention und alte Kriminalfälle. In jeder Sendung soll nun ein Kriminalfall ausführlicher aufgegriffen werden, der die Region in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat. Was ist das am Mittwoch für ein Fall?

Sie haben sich 25 Jahre lang mit Verbrechen und menschlichen Abgründen beschäftigt. Verliert man da den Glauben an die Menschen?

Ich bin ganz dankbar, dass ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftigen konnte, weil ich so ganz gut einordnen kann: Was passiert wirklich und was sind überhöhte Ängste, die auch durch Berichterstattung oder Diskussionen in der Gesellschaft entstehen können? Die Arbeit an dem Format hat mir geholfen, ein reales Verhältnis zum Thema Verbrechen und Gewalt zu bekommen. Natürlich gibt es immer wieder Fälle, bei denen man erschüttert ist, wie brutal Täter vorgehen können. Aber es macht mir keine Angst. Wir versuchen immer wieder einzuordnen: Was sind objektive Situationen und was ist ein subjektives Gefühl? Man kann Ängste nicht wegreden, aber man kann immer wieder aufklären, dass Mord und Totschlag nicht jeden Tag passieren. Der Anteil der Tötungsverbrechen an der Gesamtverbrechenszahl in Berlin oder Brandenburg liegt bei 0,02 Prozent. Es ist viel weniger, als alle annehmen. Wenn man ein paar Regeln einhält – Gefahr eher aus dem Weg geht, Kindern vermittelt, nicht in fremde Autos zu steigen und Nein zu sagen – dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, sicher und unverletzt durchs Leben zu kommen.

0,02 Prozent, das klingt nicht viel. Aber in der vergangenen Woche gab es gleich mehrere Mordfälle, etwa zwei in Reinickendorf und einen in Friedrichshain. Diskutiert man das auch in der Redaktion, woran das liegen könnte? Alles Zufall?

Das haben wir in der Tat besprochen, aber das ist etwas, was immer wieder vorkommt, wenn man das so lange macht. Es gibt so Wochen, wo auch die Ermittler sagen, wir haben auch keine Erklärung dafür, wenn sich dann Mordtaten häufen. Ich bin relativ sicher, dass die nächsten Wochen ruhiger werden. Das ist jetzt eine zufällige Häufung, daraus kann man jetzt keinen Trend ableiten.

Das Interview mit Uwe Madel führte Mareike Witte (rbb|24)