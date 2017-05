Janna Falkenstein wurde 1981 in Berlin geboren und ist in Lichtenrade aufgewachsen. 2007 machte sie ihren Magister in Niederländischer und Englischer Philologie an der Freien Universität Berlin. Sie volontierte an der ems (Electronic Media School) in Potsdam.

Seit 2013 berichtet sie live für zibb von unterschiedlichsten Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg. Schon mehrfach war sie außerdem die Frau für große Zuschaueraktionen im zibb Sommergarten.

Mittlerweile lebt Janna Falkenstein in Berlin-Kreuzberg. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in ihrem Kiez - gerne mit den Beinen hoch und Krimi in der Hand

Im Wechsel mit Susanne Tockan, Marc Langebeck und Arndt Breitfeld moderierte Janna Falkenstein von September 2015 bis Dezember 2016 auch die Nachmittagssendung rbb UM4.

Ab dem 8. Mai 2017 moderiert sie die Sendung SUPER.MARKT - Neues für Verbaucher, jeweils montags um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen.