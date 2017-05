Radioeins sendet in diesem Sommer einmal im Monat live aus einer "Schönen Straße". Am Freitag, den 19.5., von 13 bis 17 Uhr live aus der Kaskelstraße in Lichtenberg. Um 19:30 Uhr läuft auch in der rbb-Abendschau ein Beitrag über die Straße.