RE1-Züge in Berlin fallen ab Freitag aus

Dadurch verlängere sich die Reisezeit und Anschlüsse entfielen teilweise, hieß es. "Durch die längeren Fahrzeiten erreichen Durchgangsreisende im Anschluss an die S-Bahnen erst den Zug eines späteren Taktes zur Weiterfahrt." Da der RE1 nur zwei Mal pro Stunde verkehrt, heißt das: Die Fahrt vom Ostbahnhof bis zum Frankfurter Hauptbahnhof dauert nicht 60, sondern 90 Minuten.

Betroffen davon sind laut dem rbb-Pendleratlas viele Berufstätige: Rund 1.400 Frankfurter fahren jeden Tag nach Berlin zu Arbeit, rund 1.000 Berliner arbeiten in Frankfurt. In den Nachtstunden, in denen die S-Bahn nicht fährt, wird ein Schienenersatz eingerichtet.