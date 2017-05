In Brandenburg piepen nur noch halb so viele Kiebitze

Der Bestand der Vögel in Deutschland geht drastisch zurück. Grund ist vor allem die intensive Landwirtschaft. In Brandenburg mit seinen riesigen Feldern trifft es unter anderem den Kiebitz.

Kiebitze werden immer seltener. Seit 1996 ist nach Angaben des Naturschutzfonds der Bestand etwa in Brandenburg um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Vom Aussterben bedroht sind bereits andere Wiesenbrüter wie Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Rotschenkel oder Wachtelkönig. "Es gibt nur ein Wort dafür, wie es um Wiesenvögel und Bodenbrüter im Land bestellt ist: schlecht", betont der Sprecher der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, Marc Thiele.

Vogelzählung in Berlin und Brandenburg

Naturschützer suchen und markieren die Gelege, um sie vor einer Zerstörung durch Landmaschinen zu schützen. Der Förderverein Flusslandschaft Elbe-Brandenburg hat seit 2012 Vereinbarungen mit Landwirten geschlossen. "Auch geänderte Termine der Mahd auf dem Grünland helfen, die Brut zu schützen", sagt die Biologin Krista Dziewiaty. Die Landwirte erhalten für ihre Bemühungen einen finanziellen Ausgleich. Der Brandenburger Verein arbeitet pro Jahr mit bis zu 15 Agrarbetrieben zusammen. Der Naturschutzfonds Brandenburg stelle für das Projekt in diesem Jahr 25.000 Euro bereit, sagt Dziewiaty. Mit dem Geld könnten etwa 20 bis 30 Kiebitz-Bruten durchgebracht werden.

Der Bestand der Vögel in Deutschland geht drastisch zurück. Vor allem in Agrarlandschaften wie auch in Brandenburg werden weniger Brutpaare gesichtet. Viele finden auf Feldern der intensivierten Landwirtschaft, die mit Chemikalien (Pestiziden, Dünger) behandelt wurden, keine Nahrung mehr. Auch gehen die Flächen mit Grünland zurück, auf denen viele Arten Futter finden.

Die etwa taubengroßen Kiebitze (Vanellus vanellus) mit dem auffälligen Federkopfschmuck leben vor allem in Niedermooren oder Feuchtgebieten. Mit deren Trockenlegung verlieren sie ihren Lebensraum. Auch Beutejäger wie Fuchs, Marder, Waschbär, Kolkraben und Krähen vernichten die Brut.