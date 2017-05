Ein 45-Jähriger ist von zwei Männern in Berlin-Prenzlauer Berg rassistisch beleidigt worden. Der Mann war am Samstag gegen 16 Uhr mit dem Fahrrad auf der Eberswalder Straße in Richtung Mauerpark unterwegs, als er von einem 42- und einem 46-Jährigen gestoppt wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Als der Kenianer die beiden Männer, die aufgrund der Kleidung laut Polizei wohl Fußballfans waren, fragte, warum sie ihn gestoppt hätten, sollen sie ihn rassistisch beleidigt haben. Einer der beiden habe den Mann bespuckt und ihm eine Getränkedose an den Kopf geworfen.