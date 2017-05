Polizei schießt verwirrten Mann in Berlin-Schöneberg an

In Berlin-Schöneberg ist am Freitagmorgen ein Mann von einem Polizisten angeschossen worden. Wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf dem rbb mitteilte, ist der Mann offenbar geistig verwirrt und hat die Beamten mit einem Messer bedroht. Der 22-Jährige sei in den Oberschenkel getroffen worden und zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen.



Wie die Polizei über Twitter mitteilte, hatte ein Autofahrer gegen 6.50 die Beamten gerufen, weil der Mann ihm an der Ampel den Außenspiegel abgetreten hatte. Die Beamten seien in die Arnulfstraße gefahren und hätten den 22-Jährigen angesprochen, der habe daraufhin ein Messer gezogen.

Der Tatort ist zur Spurensicherung abgesperrt - die Arnulfstraße wurde deshalb zwischen Alboin- und Domnauerstraße gesperrt.

Wie immer in einem solchen Fall habe eine Mordkommission die Ermittlung aufgenommen, erklärte Neuendorf. Es werde insbesondere geprüft, ob für die Beamten eine Notwehrsituation vorgelegen habe. "In einer Notwehrsituation kann auch ohne Warnschuss geschossen werden", erklärte Neuendorf.