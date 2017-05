Ein 42-Jähriger bedroht in Wildau einen Notarzt mit einem Messer. Die Polizei kommt hinzu und will, dass der Mann das Messer niederlegt. Doch das tut er nicht. Schließlich fällt ein Schuss.

In Wildau im Landkreis Dahme-Spreewald ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann von Polizisten angeschossen worden. Die Beamten wurden von der Rettungsleitstelle zu dem Einsatz gerufen, weil der 42-Jährige in seiner Wohnung einen Notarzt mit einem Messer bedrohte, wie Polizeisprecherin Ines Filohn dem rbb sagte.

Die Polizei habe den Mann vergeblich aufgefordert, sein Messer niederzulegen, so Filohn weiter. "Die Situation war so bedrohlich, dass sie nur zu lösen war, indem die Schusswaffe angewendet wurde. Der Mann erlitt dabei einen Streifschuss am Bein und ist jetzt in ärztlicher Versorgung", erklärte die Polizeisprecherin.