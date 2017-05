In Berlin und Brandenburg bedroht

Marienkäfer gelten als Glücksbringer. Doch es läuft ein harter Verdrängungskampf. Der Zwei-Punkt-Käfer, einst die vorherschende Art in Berlin Brandenburg, ist bereits schwer angeschlagen. Dass er sich jemals wieder erholt, ist fraglich.

Der heimische Zweipunkt-Marienkäfer (Adalia bipunctata) wird immer seltener. Bis in die 1970er Jahre war er eine der häufigsten Marienkäferarten in Deutschland. "In Berlin und Brandenburg finden wir nahezu keine Exemplare mehr", sagt Jens Esser (45), Vorsitzender der Entomologischen Gesellschaft ORION Berlin.