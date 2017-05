Eine Gruppe von Maskierten hat Polizisten auf der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain aus dem Hinterhalt mit Steinen beworfen, als sie gerade einen brennenden Stuhl löschten. Ungefähr 15 Personen hätten in der Nacht zu Freitag die Beamten aus einer Toreinfahrt heraus attackiert, teilte die Polizei mit. Den Brand hatten unbekannte Anrufer gemeldet.

In der Rigaer Straße gibt es seit Jahren immer wieder heftige Auseinandersetzungen um ein besetztes Haus. Erst am Freitag hatten Unbekannte Polizisten mit Sahnebechern beworfen. Als Zivilfahnder am 21. Mai ebenfalls an der Ecke zur Liebigstraße Steinewerfer festnehmen wollten, warfen diese mit Flaschen und Steinen.