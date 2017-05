Verdacht auf Verstoß gegen Naturschutz - Polizei ermittelt wegen einzementierter Jungvögel

Bei einer Fassadensanierung sind in Hellersdorf fünf Jung-Stare verendet: Die Einfluglöcher waren mit Bauschaum verstopft, die brütenden Stare konnten nicht mehr zu ihren Jungen. Naturschützer sind empört, die Polizei ermittelt. Von Sarah Mühlberger



In Berlins Häusern leben nicht nur dreieinhalb Millionen Menschen, sondern vor allem zu dieser Jahreszeit auch zahlreiche Vögel: Mauersegler, Blaumeisen oder Spatzen nutzen die Fassaden als Nistplätze für sich und ihren Nachwuchs. Sie sind durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt: Sobald sich Eier oder Jungvögel in Niststätten befinden, dürfen diese nicht entfernt, versperrt oder zerstört werden. Doch genau das ist in Marzahn-Hellersdorf vor zehn Tagen passiert. In einem Wohnblock in der Kyritzer Straße entdeckten Anwohner, dass Einfluglöcher von Staren mit Bauschaum abgedichtet worden waren - offenbar im Zuge der dortigen Sanierungsmaßnahmen. Die Elterntiere flogen mit Nahrung im Schnabel vor den verstopften Löchern hin und her, das Fiepen der eingemauerten Jungvögel war auch für die alarmierten Polizisten deutlich zu hören. Weil die Feuerwehr nur kurze Zeit später mithilfe von Drehleitern die Fluglöcher vom Bauschaum entfernte, konnten sechs der Staren-Babys gerettet werden. Fünf Jungvögel lagen jedoch tot in ihrem Nest.

Anwohner wiesen die Bauarbeiter auf die brütenden Stare hin

Jetzt ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte. Es gebe eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, bestätigt eine Polizeisprecherin gegenüber rbb|24. In Paragraph 44 heißt es: "Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören." Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Die Naturschutzorganisation BUND Berlin sieht den Bauherren, die Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" in der Verantwortung. "Uns macht große Sorgen, dass es zu diesem tragischen Vorfall kommen konnte, obwohl viele Anwohner die Bauleitung und die zuständige Untere Naturschutzbehörde bereits im April mit Fotos und Videos über die fünf aktiven, nicht gekennzeichneten Niststätten in diesem Teil der Fassade informiert haben", sagt Caroline Seige, ehrenamtliche Expertin für Gebäudebrüterschutz beim BUND Berlin. Anwohner hätten die Bauarbeiter außerdem explizit darauf hingewiesen, dass dort Stare brüten. Man werde bei den Ermittlungen prüfen, ob ein Vorsatz vorlag, sagt die Polizeisprecherin.

Strenge Auflagen bei Fassadensanierungen

Wenn in Berlin gebaut oder saniert wird, dann muss dabei auch der Naturschutz beachtet werden. Bei Fassadensanierungen heißt das, dass ein Ornithologe hinzugezogen wird, der das Gebäude untersucht. Nicht immer ist dabei leicht zu erkennen, ob eine Brutstätte noch im Bau oder schon bewohnt, also geschützt ist. Aktive Nistplätze werden gekennzeichnet und erst dann verschlossen, wenn diese wieder verlassen, also nicht mehr benötigt werden. Später muss jeder Nistplatz, der entfernt wird, wieder ersetzt werden. An all das habe man sich gehalten, teilt die zuständige Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" auf Anfrage von rbb|24 mit. Im Zuge der Sanierung seien zudem 144 neue Nistkästen vorgesehen, einige seien auch schon angebracht worden und hätten bereits neue Bewohner gefunden. Auf die zubetonierten Einfluglöcher geht "Grüne Mitte" nicht ein, auch die Frage nach möglichen Konsequenzen aus dem Vorfall lässt die Wohnungsgenossenschaft unbeantwortet.



BUND Berlin fordert Aufklärung

Laut BUND Berlin handelte es sich bei den einzementierten Jungvögeln nur um den Höhepunkt einer Reihe von Verstößen gegen den Vogelschutz in Hellersdorf. So werde auch bei den Baumaßnahmen um die gekennzeichneten Brutplätze herum offenbar nicht zimperlich vorgegangen: Üblich sei eigentlich, nicht näher als zwei Meter entfernt von der Niststätte und nicht mit lauten Maschinen zu arbeiten, weil sonst die Brut gestört werden kann. Daran halte sich die Baufirma nach den Schilderungen der Anwohner jedoch nicht, sagt Herbert Lohner, Naturschutzreferenz des BUND Berlin. "Wir fordern unverzügliche Maßnahmen, damit nicht noch mehr Tiere Schaden nehmen, sowie eine Aufklärung der Vorgänge." Die Niststätten sollten erneut dokumentiert werden, durch einen unabhängigen Gutachter. Viele Naturschützer beobachten mit Sorge, dass die flächendeckenden Sanierungen der vergangenen Jahre in Städten wie Hamburg, München oder Köln bereits zu einem drastischen Rückgang mancher Vogelarten geführt haben, teilweise um bis zu 80 Prozent der Population. Noch sei Berlin eine der artenreichsten Städte der Bundesrepublik. Damit das so bleibt, fordert der BUND, müsse "Stadtentwicklung mit Natur- und Artenschutz Hand in Hand gehen".