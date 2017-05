Mordverdächtiger nach Skelettfund in Brunnen vor Gericht

Toter in Schönermark

Weil er seinen Geschäftspartner umgebracht und die Leiche dann in einem Brunnen entsorgt haben soll, steht von Mittwoch an ein 33-Jähriger in Neuruppin vor Gericht. Der Vorwurf: Mord aus Habgier.