Blumberger Mühle feiert Jubiläum - Auf Du und Du mit der Sumpfschildkröte

13.05.17 | 18:49 Uhr

Biber, Fischadler und Sumpfschildkröte fühlen sich hier wohl: Das Naturschutzzentrum Blumberger Mühle in der Schorfheide feiert am Samstag seinen 20. Geburtstag. Zum Jubiläum spendierte es sich eine Rundumerneuerung für seine größte Attraktion. Von Katja Geulen

Sie ist vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Artenschutzliste: die europäische Sumpfschildkröte. Nur noch ganz selten ist die Schildkröte, die von allen Artgenossen in den nördlichsten Regionen lebt, in freier Wildbahn anzutreffen. Doch in Gewässern in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es sie noch - wo genau, das verraten Naturschützer nicht. Aber: Im Teich der Blumberger Mühle können Besucher die Tiere beobachten. Einige der seltenen Schildkröten sind hier angesiedelt worden und vermehren sich seitdem weitgehend ungestört. "Wenn die Gelege [abgelegte Eier, Anm. d. Red.] nicht von Waschbären ausgegraben werden, haben wir jedes Jahr Nachwuchs", erzählt Matthias Otto, der Schildkrötenbeauftragte der Blumberger Mühle. Inzwischen leben zwischen rund 20 Exemplare hier.



Infos im Netz 20. Geburtstag - Blumberger Mühle Der Geburtstag wird am Sonntag, 14. Mai gefeiert. Das ganze Programm finden Sie hier.

Bus-Shuttle vom Bhf. Angermünde um 10:45 Uhr / Rückfahrt ab Blumberger Mühle 17:10 Uhr Mehr Infos: https://blumberger-muehle.nabu.de/

Die Sonne lockt die Schildkröten raus

Damit Besucher sie auch beobachten können, gibt es eine Steganlage am Teich - die war aber in die Jahre gekommen. Nun hat ein örtlicher Forstbetrieb sie völlig neu gebaut, besonders ökologisch und nachhaltig, versteht sich. Die für den Steg verwendete Eiche ist ganz aus der Nähe, die Robinie aus Nabu-Beständen. Sie sollen mindestens für die nächsten 30 Jahre halten. Und rollstuhltauglich ist der Steg jetzt auch. Um die Schildkröten von hier beobachten zu können, fehlen nur noch etwas wärmere Temperaturen. Zimmermann Axel Metzdorf beteuert: "Neulich, als die Sonne schien, haben sie schon mal neugierig geguckt, was wir hier machen." Wunderbar fände er die Tiere, deren Panzer grün-gelb schimmert. Den Rand des Steges ziert daher eine von ihm handgeschnitzte Schildkröte. Normalerweise sonnten sich die Schildkröten an Land oder steckten zumindest ihre Köpfe aus dem Wasser und seien immer gut zu beobachten, sagt Matthias Otto. Früher waren sie in fast jedem Teich heimisch, und auch schon seit dem Mittelalter als "Arme-Leute-Essen" bekannt, so Otto. Dass sie fast ausgerottet sind, liege an der immer stärkeren kommerziellen Vermarktung der Tiere in den letzten Jahrhunderten.



Die neue Steganlage der Blumberger Mühle wartet auf Sommergäste

Die Blumberger Mühle gibt es wegen der Schildkröte

Die Leiterin der Blumberger Mühle, Aija Torkler, freut sich, nun am Samstag Mai den neuen Besucher-Steg zu eröffnen, denn die Schildkröten und die Geschichte des Hauses sind eng miteinander verbunden: "Die Legende besagt, dass damals die Entscheidung für den Bau des Erlebniszentrums gefallen ist, als jemand den Investoren eine zweimarkstückgroße Babyschildkröte in die Hand gelegt hat." Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanzierte das Nabu-Zentrum, das als Schwerpunkte Umweltbildung und Natur-Erleben anbietet. Auf 15 Hektar Land mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin steht nun seit 20 Jahren das große Holzhaus. Innen finden sich eine große Dauerausstellung mit einem sprechenden Baum, ein Aquarium mit Stören und Vogelgezwitscher. Außen sind eine Streuobstwiese und ein neuer Garten mit vielfältigen und alten Sorten angelegt worden. Danke einer neuen Zusammenarbeit wird hier jetzt auch Saatgut für den Verein zur Erhaltung und Rekulltivierung von Nutzpflanzen, VERN, gewonnen.

Hinter Gebäude und Garten erstreckt sich die hügellige Landschaft des Naturreservats. Bienen, Biber und die alte Schafrasse "Skudde" sind in der Blumberger Mühle schon lange zuhause. Auch 200 Hektar Fischteiche gehören zum Gelände. Das Erlebniszentrum ist das besucherstärkste in Ostdeutschland.

Aija Torkler vor ihrem Arbeitsplatz

Immer mehr Besucher kommen in die Blumberger Mühle

"Es war damals kein leichter Kampf, an diesem Gelände waren neben den Naturschützern auch Berufsfischer und Investoren aus dem Westen interessiert", sagt Leiterin Aija Torkler. Dass der Nabu letztlich den Zuschlag bekam, sei den Naturschützern des Biosphärenreservats und dem damaligen Kreis Angermünde zu verdanken. "So wurde dieses kleine Stück Paradies auch für Gäste zugänglich", so Torkler. Die Geografin ist erst seit zwei Jahren Chefin der Blumberger Mühle, brachte in dieser Zeit mit erweiterten Öffnungszeiten (täglich und ganzjährig) und neuem Programm die Besucherzahlen weiter nach vorn. 30.000 kamen im vergangenen Jahr. Dass Torkler das mit nur sechs Mitarbeitern hinbekommen kann, liegt nur an den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Naturschützern aus der Region, betont sie. Deshalb soll am 14. Mai nicht nur mit Politikern, sondern vor allem auch mit den vielen Helfern und Besuchern gefeiert werden. Und mit den Sumpfschildkröten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.05.17, 10 Uhr