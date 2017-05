Acht Jahre nach einer tödlichen Liebesaffäre in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist ein zu Unrecht verurteilter 65-Jähriger am Dienstag mit einer Klage auf Schmerzensgeld gescheitert. Der Mann saß fast eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft, weil er seine Geliebte beim Sex getötet haben sollte. Eine erstinstanzliche Verurteilung wurde später vom Bundesgerichtshof aufgehoben; die Todesursache konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden.

Für die Untersuchungshaft hatte der Mann bereits rund 25.000 Euro Entschädigung erhalten. Gemeinsam mit seinem Anwalt vertrat der 65-Jährige die Ansicht, dass ein fehlerhaftes Gutachten der Gerichtsmedizin ihn hinter Gitter gebracht hatte und forderte weitere 25.000 Euro Schadenersatz. Das Oberlandesgericht Brandenburg wies den Antrag des Mannes ab und ließ auch keine Revision zu, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte.