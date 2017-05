Mehrere Hundert Berliner und Brandenburger haben im vergangenen Jahr ihren Namen ändern lassen. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass pro Berliner Bezirk 50 bis 150 Bürger die Änderung ihres Vor- oder Nachnamens beantragten. Auch die Brandenburger sind nicht immer zufrieden mit ihren Namen: Demnach gab es im Zeitraum von 2012 bis 2016 in Cottbus 90 Namensänderungsanträge, in Frankfurt (Oder) 23 und im Landkreis Uckermark 45.

In Deutschland kann jeder die Änderung seines Vor- oder Nachnamens beantragen – vorausgesetzt, er hat einen triftigen Grund dafür. Dazu zählt beispielsweise, wenn beim Nachnamen die Gefahr häufiger Verwechselungen besteht (Müller, Meier, Schulze). Oder der Name besonders lang oder umständlich ist. Und dann gibt es noch die skurrilen Fälle, in denen Menschen mitunter sogar unfreiwillig bekannt werden, weil ihre Name anstößig oder lächerlich klingen – in Charlottenburg-Wilmersdorf ließ sich ein Psychiater umbenennen, der "Macke" hieß.

Die Änderung ist dabei immer eine Einzelfallentscheidung der zuständigen Behörde. Die Standesämter bieten hierzu eine gründliche Beratung an – was offenbar der Grund dafür ist, dass die Ablehnungsquote nur ein bis zehn Prozent beträgt. "Wenn die Erfolgsaussichten sehr gering beziehungsweise gleich Null sind, sehen viele Bürger von einer Antragstellung ab", sagt eine Mitarbeiterin des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf.