Ein 48 Jahre alter Mann soll in der Dahmestraße in Berlin-Grünau zwei Kindern hinterhergelaufen und "Heil Hitler" gerufen haben. Zuvor sei es am Samstagabend zwischen den Kindern und dem betrunkenen Mann zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Eine 51-Jährige schritt schließlich ein, auch sie soll von dem Mann noch beleidigt worden sein. Daraufhin habe es ein Handgemenge zwischen den Erwachsenen gegeben, bis schließlich weitere Passanten dazwischen gingen.



Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und ermittelt nun wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.