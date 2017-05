Teile einer neuen Eisenbahnbrücke an der A10 bei Michendorf (Potsdam-Mittelmark) sind am Wochenende an ihren neuen Platz geglitten - mit einer Geschwindigkeit von maximal elf Metern pro Stunde. Die beiden 6.600 und 3.300 Tonnen schweren Betonbauwerke wurden in einem aufwendigen Verfahren verschoben, sagte Projektleiter Holger Behrmann von der Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH als Bauherr am Sonntag. Es laufe alles problemlos.