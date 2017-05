Der Betreiber des Strandbads Weißensee in Berlin-Pankow hofft, das Bad in der kommenden Woche wieder öffnen zu können - mit Hilfe von Toilettencontainern und Ausschankwagen von Brauereien. Seitdem vor einigen Tagen bei Bauarbeiten in der Umgebung ein Abflussrohr der Einrichtung beschädigt worden war, ist das Bad geschlossen. Denn sonst würde schmutziges Wasser aus Duschen, Toiletten und dem Kneipenbetrieb im Boden landen. Dem Betreiber droht wegen der Schließung nach eigenen Angaben die Insolvenz.

Die Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus forderte eine umfangreiche Unterstützung für das Strandbad, um den Weiterbetrieb zu sichern. Senat, Bezirk und Bäder-Betriebe sollten kooperativ zusammenarbeiten, verlangte Stephan Standfuss, sportpolitischer Sprecher der Fraktion, am Mittwoch. "Die Betreiber des Strandbades Weißensee sind unverschuldet in diese sehr missliche Lage geraten." Das Strandbad wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter und war besonders an den Sommerwochenenden sehr voll.