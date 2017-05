Gabriele Hoffmann Berlin Freitag, 12.05.2017 | 13:58 Uhr

Flüchtlinge, die den Schrecken des Krieges entflohen und hier in Berlin, rund um versorgt werden, Gastfreundschaft genießen und Integrationsangebote erhalten und sich derartig benehmen sind einfach nur eine Schande.

Zitat: "Er habe den schlafenden Mann aber "nur durch Hitze aufschrecken wollen, keinesfalls mehr". Er habe darauf vertraut, dass "nichts Schlimmeres passiert". Zitatende

Entweder dieser 21jäghrige stellt sich nach all dem Grauen, welches er ja wohl schon selbst erlebt hat, einfach nur dumm. Oder er hält unsere Gerichte und Organe für dumm.

Man muss nicht erst 21 Jahre alt werden, um zu wissen, dass man einen Menschen, den man heimtükisch im Schlaf durch unmittelbar in Kopfnähe entzündende Gegenstände in akute Lebensgefahr bringt.

Für derart zünische, herzlose und respektlose Menschen, die statt dankbar zu sein, sich noch zu siebt an einen schwächeren vergreifen, sollte kein weiteres Steuergeld verschwendet werden. Weder fürs Asyl, der Intergration, noch bei Gericht.