Am Samstag hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Aus diesem Anlass hat die Zentralstelle für Prävention des Landeskriminalamtes Berlin laut Medienberichten über das Intranet einen dreiseitigen Brief an alle Polizisten verschickt. Darin gibt sie Verhaltenstipps für den Umgang mit fastenden Muslimen.